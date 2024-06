Toruń. Która szkoła średnia najbardziej oblegana? Kandydaci złożyli wnioski o przyjęcie do liceów

Wnioski o przyjęcie do szkół średnich złożone

Zakończyło się składanie wniosków o przyjęcie do szkół średnich w Toruniu. Nabór jednak trwa dalej. Do 11 lipca szkoły czekać będą na świadectwa ukończenia podstawówki oraz zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Pierwsza kwalifikacja kandydatów do szkół gotowa będzie 18 lipca. Wówczas opublikowane zostaną listy, a uczniowie będą musieli potwierdzić wolę nauki w danej placówce. Ostateczne wyniki naboru znane będą 24 lipca.