Toruń. Marzec na rynku pracy. Betpref, Nova Trading, TZMO i inne znane marki rekrutują. Ile płacą?

Dwie flagowe firmy z Torunia, które wciąż w ogłoszeniach zarobków nie zdradzają

Stalowy potentat Nova Trading oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych to bezsprzecznie topowe firmy. To marki rozpoznawalne nie tylko w kraju, które zakłady mają w Toruniu. W marcu obie te firmy poszukują pracowników. Można jednak powiedzieć, że tradycyjnie już (bo dzieje się tak od dawna) nie zdradzają w ogłoszeniach konkretnych sum wynagrodzenia. Zainteresowanych jednak nie brakuje, bo wiadomo, że to stabilni pracodawcy.

Firmy w Toruniu, które wysokość pensji podają - oto ich oferty

Firma Schoenberger Polska Enterprises produkuje żaluzje, rolety, moskitery itp. Rekrutuje teraz na produkcję i oferuje do 4.700 zł brutto. Wymagań wielkich nie ma. Jest w zasadzie jedno: "chęć do pracy", jak ogłasza. Doświadczenie w obsłudze maszyn jest mile widziane, ale nie jest konieczne.

Alucon Technics to producent wyrobów ze stali i aluminium, działający na terenie dawnej Elany. Poszukuje ślusarzy. Oferuje im od 5,1 do 5,4 tys. zł brutto wynagrodzenia. A do tego: kwartalną premię frekwencyjną, paczki świąteczne i pracę w małych zespołach. Ta sama firma szuka spawaczy, którym zapewnia wyższe zarobki: od 5,4 do 6,6 tys. zł brutto miesięcznie.