Toruń. Miasto otrzyma środki finansowe na modernizację orlików i budowę sali gimnastycznej

Toruń. Przy SP nr 11 powstanie sala gimnastyczna

Do Torunia, w ramach programu "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej", trafi 5,2 miliona złotych. Środki posłużą do modernizacji boiska do piłki nożnej przy Szosie Chełmińskiej oraz modernizacji boiska przy ul. 63 Pułku Piechoty - te dwa zadania mają kosztować 2,2 miliona złotych - przekazał zastępca prezydenta Torunia, Adrian Mól.

Ponad 2,7 miliona złotych przeznaczono na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Gagarina 36. Z kolei ponad 251 tys. zł zostanie przeznaczone na Modernizację hali sportowej Arena Toruń.