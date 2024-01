Toruń. Najpopularniejszy dermatolog w mieście. Tych lekarzy najczęściej polecają pacjenci

Dermatolog to lekarz zajmujący się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób skóry, włosów oraz paznokci. Lekarz tej specjalizacji szuka również powiązań między chorobami skóry, a ewentualnymi chorobami ogólnoustrojowymi.

Pęd życia złe odżywianie, predyspozycje genetyczne to tylko niektóre czynniki mogące mieć wpływ na wygląd i zdrowie naszej skóry. Gdy zaobserwujemy zmiany powinniśmy udać się do dermatologa.