Toruń. Nocne nagranie jednej z najbardziej tajemniczych kompozycji w historii zachwyca internautów

Zamarzali w kościele, rozgrzewali się w zakrystii

- Zawsze chciałem nagrać ten utwór - przyznaje Paweł Głowiński, dyrygent i spiritus movens przedsięwziecia. - Przez lata był to dla mnie rejon nie do zdobycia – utwór z pozoru prosty, a w rzeczywistości niezwykle trudny do wykonania. Soliści śpiewający w kwartecie muszą być bardzo zgrani barwowo i emisyjnie. Dźwięki są „daleko od siebie”, rozpiętość jest bardzo duża. Niby cztery akordy na krzyż a mnóstwo pracy.

Nagranie zostało zrealizowane w nocy w niesamowitych wnętrzach wielkiego gotyckiego kościoła Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Obok chóru udział w nagraniu wzięli klerycy, których partia śpiewana jest z ambony.

- Tamto nagranie trwało praktycznie przez całą noc, co nie było łatwe, bo w kościele było piekielnie zimno – opowiada Paweł Głowiński. - Na nagraniu widać, jak para unosi się z ust solistów. Na szczęście obok była w miarę ciepła zakrystia, więc było gdzie się ugrzać.