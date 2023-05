Toruń. Pierwsza Komunia Św. w parafii pw. św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza na Rybakach

Pierwsza Komunia Św. w Toruniu

W sobotę 20 maja pogoda okazała się łaskawa dla wszystkich biorących udział w komunijnej uroczystości. Można było w pełni skupić się na jej religijnym wymiarze. Pierwsza Komunia Święta to bowiem ogromne przeżycie przede wszystkim dla dzieci. Nie mniejsze emocje towarzyszą jednak całym rodzinom. Przygotowania do tej niezwykłej chwili pochłaniają dużo czasu i prowadzone są nie tylko w kościele, ale także w szkołach na lekcjach religii. Pierwszokomunijne dzieci uczą się modlitw i rozumienia wagi sakramentu, który mają przyjąć.

Komunijny prezent

Najważniejszą chwilą w trym dniu jest przyjęcie po raz pierwszy Komunii Świętej. Wiadomo jednak, że dzieci czekają również na prezenty. Wiele z nich otrzymuje Pismo św. oraz medaliki i inne dewocjonalia. Co kupić na prezent? Propozycji jest wiele. Pamiętajmy jednak, że nieco inny musi być prezent dla dziewczynki, a inny dla chłopca. Uroczystość z roku na rok staje się coraz bardziej komercyjna, a rodzice i chrzestni prześcigają się w dawaniu dzieciom coraz droższych i bardziej wymyślnych podarunków. Jaki więc prezent dać na komunię? Coraz więcej osób decyduje się na to, by po prostu włożyć do koperty odpowiednią kwotę, a tym samym decyzje co do zakupu konkretnego przedmiotu pozostawia rodzicom i samemu dziecku.