Toruń. Piknik z okazji Dnia Dziecka "NAUKOWA PETARDA". Zobacz zdjęcia!

Edukacyjne miasteczko oraz szereg atrakcji przygotowanych dla najmłodszych, wszystko to z powodu pikniku z okazji Dnia Dziecka "NAUKOWA PETARDA", który dzisiaj (04.06) odbył się w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. My też tam byliśmy! Zobaczcie, co się tam działo!

Agnieszka Bielecka