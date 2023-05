Toruń. Policja kontra kibice przy ul. Bema. Zatrzymania po meczu Elana - Zawisza [zdjęcia]

Mecz Elana kontra Zawisza - interwencja policji

Pucharowe spotkanie od początku było meczem podwyższonego ryzyka - powiedzieć, że fani Elany i Zawiszy są ze sobą zwaśnieni, to nie powiedzieć nic. Jeszcze dzień przed spotkaniem nie było wiadomo, czy ze względów bezpieczeństwa nie okaże się, że odbędzie się ono bez udziału publiczności. Ostatecznie widzowie weszli na stadion i obejrzeli bardzo zacięty mecz, który rozstrzygnął się dopiero po konkursie rzutów karnych (w regulaminowym czasie gry i dogrywce padł bezbramkowy remis).

Równie dużo co o wydarzeniu sportowym, a może nawet więcej, mówi się jednak o tym, co działo się jeszcze przed jego rozpoczęciem na ulicach w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Miejskiego, szczególnie na ulicy Bema. W serwisie Youtube opublikowany został film pokazujący grupę pseudokibiców biegnących do samochodów pozostawionych przy skrzyżowaniu Podgórnej i Szosy Chełmińskiej, ponadto także nasza redakcja otrzymała od Czytelników liczne zdjęcia i nagrania pokazujące akcję policji i zatrzymania w pobliżu stadionu.