Toruń. Praca powyżej 5 tysięcy złotych. Gdzie tyle zarobisz? Sprawdź

Bezrobocie w Polsce

Bezrobocie w Polsce od dłuższego czasu utrzymuje się na niskim poziomie. Ostatnie dane mówią o tym, że bez pracy pozostajhe 5,3 procent osób aktywnych zawodowo. Według wstępnych danych w kwietniu w urzędach pracy zarejestrowanych było 823,7 tys. bezrobotnych, czyli o 23,1 tys. (2,7 proc.) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca. W porównaniu do końca kwietnia 2022 r. liczba bezrobotnych spadła z kolei o 54,2 tys. osób (6,2 proc.). Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. To częściowo widać również w ofertach pracy. By przyciągnąć fachowców pracodawcy muszę głębiej sięgnąć do kieszeni.