Toruń. Psy do adopcji. Te zwierzęta czekają na nowy dom w schronisku dla zwierząt

Toruń. Psy do adopcji

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu od wielu lat działa na rzecz czworonogów. Przygarnia wszystkie domowe zwierzęta, które potrzebują opieki. Do schroniska zwierzęta trafiają w różnej formie. Wiele z nich jest zaniedbanych. Każdy nowy przybysz, który trafia do schroniska, zostaje otoczony profesjonalną opieką. Psy, koty i inne zwierzęta są badane przez weterynarza, odrobaczane i leczone.

Te psy ostatnio trafiły do toruńskiego schroniska. Sprawdź TUTAJ