Toruń. Scena Młodych Studio „P” – premiera „Inny”

Kolejny wiosenny weekend przed nami. W trakcie jego trwania na mieszkańców czekać będzie masa atrakcji.

Studio "P" ponad 50 lat

Scena Młodych Studio "P" została założona w 1972 roku przez Lucynę Sowińską - nauczyciela, pedagoga i reżysera teatralnego, która niezmiennie prowadzi zajęcia z młodzieżą.

Studio „P” specjalizuje się w penetracjach literatury współczesnej, tworzy spektakle o ludzkich tęsknotach, radościach, niepokojach, zmierza w kierunku poetyckiej metafory, realizuje spektakle w języku polskim i esperanto. W pracy teatralnej z młodzieżą nacisk kładziony jest na zespołowość. Założeniem jest, żeby każdy był współodpowiedzialny za spektakl – współtworzył scenariusz i inne sceniczne elementy. Istotne są nie tylko efekty sceniczne, ale atmosfera w grupie między ludźmi. Każdy uczestnik ma możliwość przekazania tego co go porusza i co jest dla niego ważne. Spektakle Studia „P” odnoszą liczne sukcesy na festiwalach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.

