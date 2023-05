Toruń. Tegoroczne piernikalia przeszły do historii. "Cieszymy, że pod sceną pojawiło się tylu studentów"

- Bardzo się cieszymy, że pod sceną główną bawiło się kilka tysięcy osób - powiedziała Marta Kuta z Biura Samorządu Studenckiego UMK. - Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili. Nie chcę już komentować wcześniejszych krytycznych komentarzy - teraz jako samorząd po prostu cieszymy się, że jednak przyszło tyle osób i że możemy być zadowoleni z tego, jak to wszystko wypadło.

Nie da się jednak ukryć, że na toruńskich juwenaliach zabrakło w tym roku choć jednej gwiazdy rozpoznawalnej powszechnie, wykonawcy, którzy przyciągnąłby nie tylko grupę studentów słuchających danego gatunku muzyki, ale naprawdę szerokie grono społeczności akademickiej. Być może przyszedł więc czas na poważniejszą dyskusję o formule Piernikaliów i ich budżecie - w wielu miastach lista sponsorów danej imprezy wykracza daleko poza dany region, a przygotowania do kolejnej edycji rozpoczynają się z dużym wyprzedzeniem, uwzględniającym fakt, że popularni wykonawcy mają zaplanowany grafik koncertów na wiele miesięcy do przodu. Z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że uczelnie, które stawiają na koncerty gwiazd, coraz częściej wprowadzają biletowany wstęp, czego nie było w Toruniu nigdy - pytanie o to, jak studenci przyjęliby płatne wejście na juwenaliowe szaleństwo w zamian za hitowe nazwiska wokalistów, pozostaje otwarte.