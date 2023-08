Toruń. Wieczorna parada statków na zakończenie Festiwalu Wisły

Festiwal Wisły na dobre wpisał się w krajobraz miasta. We wtorek wieczorem wielka paradą statków na Wiśle zakończyła się toruńska jego część.

W tym roku odsłona Festiwalu Wisły, czyli imprezy oswajającej Polaków z naszą największą rzeką, rozpoczęła się we Włocławku. W tym roku zawitała po raz kolejny do Torunia i po raz pierwszy zawita do Bydgoszczy. Motywem przewodnim są tradycje flisackie wpisane na listę UNESCO.

Festiwal Wisły organizowany jest od 2017 r. przez Nadwiślańską Organizację Turystyczną z siedzibą w Toruniu. W tym roku zagrał we Włocławku 12 i 13 sierpnia, w Toruniu 14 i 15 sierpnia, a także w Bydgoszczy 18 i 19 sierpnia.

Zobaczcie jak wyglądała parada statków na Wiśle w Toruniu.

