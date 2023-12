Toruń. Wypadek z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Jedna osoba w szpitalu Łukasz Lipiński

Dnia 28 grudnia 2023 r., o godzinie 14:17, na Trasie Prezydenta Władysława Raczkiewicza w Toruniu, przy ul. Dworcowej, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciężarowego. Jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM), co spowodowało utrudnienia w ruchu.