Toruń znów zamieni beton na zieleń. Miasto szuka wykonawców

Dość betonu w mieście

Gdzie zieleń ma zastąpić beton? Demontaż kostek ma nastąpić w pasie rozdzielającym jezdnie przy ulicy Podgórnej na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ronda Komitetu Obrony Robotników (o powierzchni 340 metrów kwadratowych) i w pasie rozdziału między jezdnią południową Szosy Lubickiej a jezdnią zjazdu w lewo w ulicę Olsztyńską (o powierzchni 20 m). W pozostałych przypadkach chodzi o demontaż kostek i powiększenie kwater przy 17 drzewach na ulicy świętego Jakuba w chodniku wzdłuż ogrodzenia Liceum nr 4 (o łącznej powierzchni ok. 17 metrów kwadratowych) i 28 kwater przy drzewach na ulicy PCK w chodniku (powierzchnia ok. 28 m).