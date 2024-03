Toruń. ZUS przyjmuje wnioski o dofinansowanie żłobkowe. Jakie są warunki i co trzeba zrobić, by je uzyskać?

Siedem tysięcy dofinansowań w naszym województwie

Ile wynosi dofinansowanie?

Przed złożeniem wniosku należy mieć na uwadze, że prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny i wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż faktyczna opłata ponoszona przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata za pobyt to kwota po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Co ważne, nie wlicza się do niej kosztów za wyżywienie. Aby skorzystać z dopłaty, dziecko musi uczęszczać do placówki, która jest wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów.