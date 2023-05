Torunianin w samochodzie przewoził ponad 32 kg narkotyków!

Kryminalni z toruńskiej komendy zdobyli informacje, że 52-letni mężczyzna może mieć związek z narkotykowym procederem. Zatrzymali go w czwartek (25 maja) na toruńskim Rudaku do kontroli drogowej. Podczas przeszukania kryminalni w bagażniku volkswagena znaleźli sportową torbę, a w niej zapakowane w worki strunowe beżowe kryształy. Wstępne badania zabezpieczonej substancji, wykonane w laboratorium kryminalistycznym, wykazały, że to zakazane środki psychotropowe. Zatrzymany usłyszał już zarzut uczestnictwa w obrocie znaczną ilości narkotyków.

- W piątek, 26 maja, mundurowi doprowadzili podejrzanego do prokuratury z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Jeszcze tego samego dnia sąd zdecydował, że 3 najbliższe miesiące spędzi tymczasowo za kratami - informuje st. sierż. Sebastian Pypczyński z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.