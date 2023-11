Toruńska porodówka. Jak wypada w oczach kobiet, które tam rodziły?

Oddział okiem personelu

Rodzące mogą skorzystać np. z porodu w wodzie, a także kontrolować pozycję porodu pod opieką położnych. Szpital dąży do tego, by umożliwić także całodobowy pobyt najbliższym pacjentki, by ta nie czuła się samotna i miała potrzebne w tej trudnej chwili wsparcie. Dla ojców dzieci już teraz wyznaczono osobną salę do kangurowania noworodków. Zachowywana jest pełna prywatność, dzięki oddzielnym salom porodowym. Jednorazowo szpital jest w stanie pomieścić 120 pacjentek.

Specjalnie dla naszych Czytelników wybraliśmy się na Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu. Sprawdziliśmy przy tym, jak wyglądają porody na Bielanach, ile dzieci rocznie przychodzi na świat i z czego mogą skorzystać rodzące . Każdego roku na oddziale przychodzi na świat ok. 2500 dzieci. Personel szpitala zapewnia, że priorytetem jest dla nich rodząca i jej komfort, dlatego stosowane są różne sposoby łagodzenia bólu – od metod niefarmakologicznych do znieczulenia zewnątrzoponowego.

Różne odczucia pacjentek

Tak oddział wygląda z perspektywy personelu, a co o nim piszą rodzące? Przyjrzeliśmy się komentarzom zamieszczonym pod naszym postem na Facebooku. Wiele kobiet jest zadowolonych z opieki, którą otrzymały na oddziale, lecz wśród pozytywnych opinii znajdują się też te całkowicie odmienne. Co wskazano w komentarzach? Czy opinie są skrajnie różne, a może kobiety znalazły złoty środek w tej sytuacji? Przedstawiamy poniżej kilka opinii.

– Ja rodziłam na Bielanach 3 razy i bardzo dobrze wspominam personel... No może poza jednym "incydentem" kiedy Pani położna podczas akcji porodowej starała się usilnie z ulotką w rękach nakłonić mojego męża do banku krwi pępowinowej, mimo iż jasno powiedzieliśmy, że podjęliśmy wcześniej decyzję odmowną... Poza tym super – komentuje pani Dominika.

Wśród komentarzy zdarzyło się także pytanie o to, czy znieczulenie jest podawane. Jedna z internautek odpowiedziała w taki sposób: „Jest. Moja siostra miała 3 tygodnie temu dożylne do samego końca porodu i naprawdę wiele pomogło. Bez problemu podali na prośbę pacjentki”.

– 21 lat temu tam byłam coś okropnego, zamiast zainteresować się mną, to rozmawiały o talonach na święta, a jak tętno dziecka zaczęło zanikać, to zaczęło się bieganie. W ostatnim momencie zabrano mnie na cesarkę. Powiedziałam, że już tam nie wrócę i nie wróciłam – dzieli się pani Magdalena.

Toruński Oddział Ginekologiczno-Położniczy stara się zmieniać i dostosowywać do potrzeb pacjentek, by zapewnić im jak najwyższą opiekę. Zwiększono liczbę podawanych znieczuleń, w planach jest także stałe udoskonalanie oddziału, choćby przez wspomnianą już wcześniej przestrzeń dla najbliższych. Kiedy jednak opinia o szpitalu wyjdzie na prostą i kobiety będą miały więcej pozytywnych wrażeń? Czas pokaże, jednak dzięki działaniom Fundacji Rodzić Po Ludzku stale wzrasta świadomość na temat porodów czy szpitalnej opieki. Także dzięki temu, że kobiety nie boją się zabierać głosu i informować nierzadko o swoich traumach, oddziały w całej Polsce mogą wprowadzać zmiany po to, by kolejne rodzące nie musiały przechodzić przez to samo.