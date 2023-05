Tramwaj linii nr 3 wykoleił się na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Są duże utrudnienia dla pasażerów [zdjęcia]

Do wykolejenia doszło w środę, 31 maja, w okolicach godz. 14:00. Na ul. Jagiellońskiej wykoleił się tramwaj linii nr 3. Jak poinformował Zarząd Dróg Miejskich w Bydgoszczy, przez zdarzenie zablokowany jest przejazd tramwajów od ronda Jagiellonów do ronda Fordońskiego.

Linię nr 3 skierowano do Babiej Wsi, linie 5 i 10 do zajezdni tramwajowej, natomiast 6 i 8 do Wyścigowej.