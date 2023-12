Trzy osoby, w tym dziecko, z domu przy ul. Krętej w Toruniu z objawami zatrucia czadem. Trafiły do szpitala

Zgłoszenie do służb ratunkowych wpłynęło w sobotę o godz. 10.57, a dotyczyło trzech osób z domu jednorodzinnego przy ul. Krętej w Toruniu. Skarżyły się na to, że mają objawy podtrucia czadem. Strażacy, którzy pojawili się na miejscu, sprawdzili wszystkie pomieszczenia pod kątem obecności tlenku węgla i faktycznie go wykryli.

- Dwie osoby dorosłe oraz dziecko w wieku 14 lat trafiły do szpitala - mówi dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.