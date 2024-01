Tych słów używa się tylko w Kujawsko-Pomorskiem. Czy znasz ich znaczenie?

Zmienia się rzeczywistość wokół nas, a wraz z nią zmieniają się słowa, które ją opisują. Kiedyś ktoś kto opowiadał niestworzone historie opowiadał po prostu ambaje. To słowo praktycznie nie jest już dziś używane. Podobnie jest z wieloma wyrażeniami, które funkcjonowały w naszym regionie. Gwara w części województwa kujawsko-pomorskiego, które było pod zaborem pruskim, kształtowała się pod wpływem języka niemieckiego. Słowa przenikały do języka polskiego i były dość powszechnie używane. Dlatego nikogo nie dziwiło nazywanie garnka tryglem, czy też kromki chleba sznytką.

Język ma to do siebie, że nieustannie się zmienia. Dochodzą nowe słowa. Inne zaczynają znaczyć coś innego niż pierwotnie, jeszcze inne odchodzą w zapomnienie.

Gwara. Zmiana słów

Słowa te używane były w wielu domach. Zdarzało się jednak również tak, że w zależności od części regionu były one nieco modyfikowane. Czasami wystarczyło kilka kilometrów, by na sodę oczyszczoną w jednym domu mówiono natron a w innym natrun. Podobnych przykładów można by mnożyć.

SŁOWA Z GWARY REGIONALNEJ ZNAJDZIESZ TUTAJ

Najważniejsze jednak jest to, że cały czas część z tych słów jest używana do dzisiaj. Świadczy o tym reakcja czytelników Nowości na post dotyczący słów, których używa się w naszym regionie. Podaliście wiele propozycji. Wybraliśmy dla was te najpopularniejsze.

Znacie ich znaczenie? Sprawdźcie w naszej galerii:[/b]