Ulicy Wapiennej w Toruniu przydałby się remont

Niebezpieczne dziury w drodze

Remont z pewnością będzie konieczny

Co nie zmienia faktu, że patrząc na zdjęcia, które przysłał nam Czytelnik, remont Wapiennej by się przydał. Nie jest to może jedna z głównych arterii Torunia, leży we wschodnim Toruniu około ośmiu kilometrów od centrum miasta, znajdują się tu głównie siedziby firm, ale jej stan pozostawia wiele do życzenia.