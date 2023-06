Umowa podpisana, rząd dał 30 milionów złotych na toruńskie drogi

Pieniądze mają być przeznaczone na poprawę funkcjonowania układu komunikacyjnego w Toruniu. Inwestycja wyniesie 61 milionów złotych, dotacja pokryje więc niemal połowę kosztów. W planach jest budowa lub rozbudowa Szosy Okrężnej, ulicy Łokietka, Łącznej, Pająkowskiego, Drogi Trzeposkiej, Hebanowej, Platanowej, Olenderskiej, Watzenrodego i Strobanda.

"Jesteśmy na trasie dotrzymanego słowa - stwierdził minister Andrzej Adamczyk. - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to sprawdzona marka, produkt, który znakomicie rozpoznają wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci miast, marszałkowie i radni wszystkich szczebli samorządu. W samym Kujawsko-Pomorskiem to ponad 1100 inwestycji, półtora tysiąca dróg powiatowych wspartych rządowymi dotacjami, nieraz w niebagatelnej kwocie. Chciałbym jasno zaznaczyć, że wspieramy wszystkie samorządy, bez względu na to, jaka opcja polityczna nimi rządzi. Nie interesują nas poglądy włodarzy miast, bo my wspieramy zwykłych ludzi. Te inwestycje służą wszystkim, one nie mają barw politycznych. Dziś przekazuję Toruniowi 30 milionów złotych i jestem absolutnie przekonany, że te pieniądze zostaną znakomicie wykorzystane".