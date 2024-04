Nadchodzi zmiana w przepisach!

Wypalenie zawodowe jako problem współczesnego społeczeństwa

Syndrom wypalenia zawodowego, wpisany przez WHO do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, staje się coraz powszechniejszy. Objawy tego schorzenia mogą uniemożliwić wykonywanie codziennych obowiązków, co może prowadzić do popełniania błędów z dotkliwymi konsekwencjami dla pracownika i jego rodziny. Badania wskazują, że na wypalenie zawodowe wpływają różne czynniki, takie jak nieadekwatne wynagrodzenie, przeciążenie pracą czy brak efektywnego zarządzania w firmie.