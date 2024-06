UWAGA! Te leki bez recepty są szkodliwe przy długim stosowaniu!

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że bardzo często sięgamy po leki bez recepty. Gdy boli nas głowa lub zaczynamy zauważać objawy przeziębienia rozpoczynamy kurację na własną rękę. Specyfików dopuszczonych do sprzedaży bez recepty jest bardzo dużo. Leki można nabyć nie tylko w aptekach, ale również w sklepach czy na stacjach benzynowych. Niektórzy po leki przeciwbólowe sięgają praktycznie codziennie. Dotyczy to także suplementów diety, witamin czy minerałów.

Sama dostępność leku bez recepty nie musi oznaczać, że można stosować go bez żadnych ograniczeń czytamy na zdrowie.radiozet.pl. Leczenie powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami podanymi na ulotce dołączonej do danego preparatu. Poza tym, na własną rękę leków nie należy stosować dłużej niż kilka dni (w przypadku leków przeciwbólowych to trzy dni). Jeżeli mimo przyjmowania leków dolegliwości nie mijają, a nawet nasilają się, to ważny sygnał ostrzegawczy. Taki stan zawsze wymaga konsultacji ze specjalistą.