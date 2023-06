VI Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów 2023. Kujawsko-Pomorskie reprezentuje Ekwipunek Dźwigany Codziennie

Głosować można na stronie internetowej mistrzostwablogerow.polska.travel/#glosowanie KLIKNIJ TUTAJ . Wystarczy na stronie KLIKNIJ TUTAJ na samym dole, poniżej prezentacji wszystkich startujących w konkursie, wybrać kandydata i kliknąć w link, który otrzymamy mailem (służy to weryfikacji). Głosować można nie częściej niż raz na dobę do najbliższej niedzieli, 18 czerwca 2023 roku.

Oto co Marek Lewandowski - "Ekwipunek dźwigany codziennie" mówi o sobie:

Mam na imię Marek, od 9 lat prowadzę kanał YT o nazwie "Ekwipunek Dźwigany Codziennie", który jest zwieńczeniem ponad 30 lat moich przygód związanych z aktywną turystyką pieszą, później bushcraftem, survivalem oraz pasjami pokrewnymi.

Od początku działalności moim głównym celem jest dzielenie się z innymi tym, co w przebywaniu w środowisku naturalnym podoba mi się najbardziej oraz inspirowanie ludzi do rozpoczęcia własnej przygody, lub odkurzenia starej miłości do wędrowania, śpiewu ptaków nad głową, obserwowania wschodów i zachodów słońca czy pożółkłych książek Marka Twaina.

Jest to inspirujące również dla mnie, dzięki temu poznałem mnóstwo wspaniałych ludzi oraz odwiedziłem niezliczoną ilość cudownych, często niedocenianych miejsc które nierzadko okazują się być na wyciągnięcie ręki. Społeczność związana z EDC, przekonanie o wartościach płynących z tej formy aktywności (od relaksu, przez poprawę zdrowia po budowanie relacji czy pomoc w wychowaniu dzieci), oraz potrzeba poczucia wolności wędrowania z "domem na grzbiecie" zaowocowała choćby współtworzeniem od podstaw programu biwakowania w lasach państwowych "Zanocuj w lesie" z którego jestem dumny, choć mam nadzieję, że nie jest to koniec historii.