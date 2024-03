VIII Forum Seniora za nami - Aktywność motywem przewodnim

- To okazja aby się czegoś dowiedzieć o tym jak dbać o siebie w tym wieku. I nie chodzi tylko o zdrowie, co oczywiście jest bardzo ważne, ale również o inne dziedziny życia. Nasze bezpieczeństwo, finanse czy spędzanie wolnego czasu, którego często seniorzy mają bardzo dużo – powiedziała nam Krystyna Jastrzębska, która w Forum uczestniczy pierwszy raz. - Ale na pewno znów pojawię się na takim Forum, jeżeli będzie to możliwe. Bo takie wydarzenia to też możliwość spotkania z innymi ludźmi w tym samym wieku, którzy zwykle mają te same problemy. To okazja do rozmowy, wymiany doświadczeń. Czy po prostu ciekawego spędzenia czasu. Ja na przykład spotkałam dziś koleżankę z pracy, z którą nie widziałam się przez wiele lat. Wymieniłyśmy się numerami telefonów i obiecałyśmy sobie, że postaramy kontaktować się częściej.