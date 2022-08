W niedzielę mecz Apator - Sparta. Oto awizowany skład torunian na hit kolejki!

Dobiega końca runda zasadnicza PGE Ekstraligi. W niedzielę o 16:30 w ostatniej kolejce podstawowej fazy sezonu For Nature Solutions Apator podejmie Betard Spartę Wrocław. Mecz będzie miał duży ciężar gatunkowy - zespół, który zwycięży, zajmie czwarte miejsce w tabeli i w ćwierćfinałach play-off uniknie Motoru Lublin, za to trafi na teoretycznie słabszą Stal Gorzów. Torunianie ogłosili awizowany skład na niedzielne spotkanie.Zobacz na kolejnych stronach skład Apatora ->>>>>Czytaj również:Co to za żużlowiec? Sprawdź, czy rozpoznasz wszystkich zawodników! QUIZMiss Startu PGE Ekstraligi. Oto kandydatki z Apatora! [zdjęcia]

