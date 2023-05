W niedzielę mecz Włókniarz Częstochowa - Apator Toruń. "Anioły", czas pokazać moc na wyjeździe!

Tym razem spotkają się dwie drużyny z ambicjami, które są podbudowane ostatnimi wynikami. Gospodarze w poprzedniej kolejce pewnie wygrali w Lesznie, wcześniej rozgromili Wilki Krosno i tylko 44:46 przegrali we Wrocławiu. Torunianie z kolei na Motoarenie w ostatnim wyścigu wydarli wygraną z mistrzem Polski z Lublina. Takie mecz często rodzą później wielkie drużyny, cementują zawodników w parkingu, budują atmosferę i wiarę we własne możliwości.

For Nature Solutions Apator ma argumenty, żeby z optymizmem jechać do Częstochowy. Świetnie ściga się tam zwykle Robert Lambert, przeszłość we Włókniarzy mają Paweł Przedpełski i Emil Sajfutdinow. Ten ostatni zresztą nie wspomina jej najlepiej, bo do dziś nie odzyskał zarobionych wówczas na torze pieniędzy.