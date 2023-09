W Toruniu odbywa się VII Forum Seniora. Z tej okazji w Auli UMK spotkało się 600 osób

Forum Seniora organizowane przez trzy redakcje już od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych Czytelników. Bez wątpienia jest to największe i najbardziej interesujące spotkanie starszych mieszkańców regionu. W tym roku była to już siódma jego edycja. Wzięło w niej udział 600 naszych Czytelników, którzy mieli okazję bezpłatnie uczestniczyć w ciekawych prelekcjach, spotkać się z interesującymi ludźmi, a w czasie przerw kawowych odwiedzić stoiska naszych partnerów.

Wymienić doświadczenia

- Przyjechaliśmy tutaj z Niemcza pod Bydgoszczą - powiedzieli nam Danuta Korona i Władysław Kwiatkowski. - Chcemy porozmawiać z innymi seniorami, jak sobie organizują wolny czas, wymienić doświadczenia. Oprócz tego oczywiście interesują nas panele dyskusyjne, bo tematy są naprawdę ciekawe. Liczymy na to, że się czegoś dowiemy, nauczymy i wprowadzimy te doświadczenia do działalności naszego koła. Staramy się nie siedzieć w domu, tylko jak najczęściej ruszać na różne spotkania, wycieczki. Na przykład na Forum Seniora jesteśmy drugi raz.

Otwarte umysły

- Takie Fora są niezwykle potrzebne - stwierdziła posłanka PiS Joanna Borowiak, przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. - Być seniorem to być w trzeciej młodości życia, tak lubią o sobie mówić osoby starsze. To czas, w którym człowiek już niczego nie musi, ale wszystko może. Jestem szczęśliwą osobą, bo mieszkam z moimi rodzicami. Moja mama ma 90 lat, tata 91. Są oni dla mnie ogromną podporą.

- Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu - mówił Mateusz Czarnowski, pełnomocnik wojewody kujawsko-pomorskiego do spraw polityki senioralnej. - Swoim zaangażowaniem, pasją i chęcią do życia pokazujecie młodszym pokoleniom, jak można dobrze żyć po zakończeniu kariery zawodowej. W imieniu wojewody i swoim życzę państwu przede wszystkim zdrowia, by mogli państwo kontynuować aktywne życie i realizowanie swoich pasji, a do tego byli odporni na wszystkie troski i zmartwienia.

Pora odwdzięczyć się

- Czy ja na pewno dotarłam na właściwe wydarzenie? - żartowała Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. - Jak patrzę na te energiczne, piękne panie i panów na sali, to mam wątpliwości. Dziękuję organizatorom za to, że już od kilku lat możemy razem realizować to przedsięwzięcie, które jest niezwykle ważne. Mieszkańcami naszego województwa jest coraz większa liczba osób powyżej 60. roku życia. Jesteśmy seniorom coś winni, bo to, że dziś jesteśmy tym, kim jesteśmy, to wasza zasługa. Tyle lat pracowaliście, przekazywaliście nam swoje doświadczenia, a teraz przyszedł czas, byśmy się za to odwdzięczyli.

- To już siódme Forum, więc możemy mówić o pewnej tradycji - stwierdził Michał Zaleski, prezydent Torunia. - Tradycja dla osób jak my na tej sali jest rzeczą oczywistą. Były poprzednie pokolenia, teraz my tworzymy pokolenie, na którym wzorować się będą młodsi - dzieci, wnuki, prawnuki. Warto być osobowym wzorcem również w życiu społecznym. Nie stójmy w miejscu, ruszajmy się, chodźmy na spacery, jeździjmy rowerem, odwiedzajmy się nawzajem. Bądźmy aktywni, to będziemy żyli dłużej, ku uciesze następnych pokoleń. Dbajmy też o swoje zdrowie uczestnicząc w różnych programach profilaktycznych oraz prawidłowo się odżywiając. Miejmy też dla siebie życzliwość, uśmiech i przyjaźń, tak jak to widzę na tej sali. Bądźmy tacy pogodni na co dzień.