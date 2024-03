W Toruniu oficjalnie otwarto Halowe Mistrzostwa Europy Masters w Lekkiej Atletyce

W rytmach orkiestry dętej

Rywalizacja sportowa odbywać się będzie od niedzieli do soboty 23 marca. Sportowcy wystartują w następujących konkurencjach: 60 metrów, 200 metrów, 400 metrów, 800 metrów, 1500 metrów, 3000 metrów, 60 metrów przez płotki, 3000 metrów chód sportowy, 5 km uliczny chód sportowy, maraton, skok wzwyż, skok o tyczce, skok w dal, trójskok, pchnięcie kulą, rzut ciężarkiem, rzut dyskiem, rzut młotem, rzut oszczepem, pięciobój, sztafeta 4x200 metrów, sztafeta 4x200 metrów mix, 6 km i 8 km biegi przełajowe. Wydarzenie rozegrane zostanie głównie w Arenie Toruń, ale konkurencje rzutowe odbywać się będą na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego, konkurencje przełajowe – w lesie miejskim Rudelka, z kolei trasa chodu na 5 km oraz start i meta maratonu – na ul. Bema.

Na koniec maraton

W ramach 14. HME odbędą się także Mistrzostwa Europy w Maratonie Masters. Będzie to edycja specjalna w związku z przypadającym w 2024 roku stuleciem maratonu w Polsce. To właśnie w Toruniu w 1924 roku miał miejsce pierwszy maraton w kraju. Impreza ma charakter otwarty co sprawia, że na królewskim dystansie 42 km 195 m swoich sił będzie mógł spróbować każdy pełnoletni, choć klasyfikacji generalnej będą podlegali tylko zawodnicy masters. Maraton o Mistrzostwo Europy odbędzie się ostatniego dnia imprezy, czyli w sobotę 23 marca.