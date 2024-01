W Toruniu zderzyły się dwa auta. Policja apeluje o ostrożną jazdę. Warunki na drogach są niekorzystne

Jak informują toruńscy strażacy, zgłoszenie o wypadku wpłynęło 17 stycznia o godzinie 9.04.

Z pierwszych ustaleń wynikało, że jedna osoba jest ranna.

Szczegóły przekazał sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu:

- Krótko po godz. 9 otrzymaliśmy informację o zdarzeniu drogowym, do którego doszło przy ulicy Turystycznej w Toruniu. Wstępne ustalenia policji wykazały, że 35-letnia kierująca hondą nie dostosowała prędkości do panujących warunków na drodze i doprowadziła do zderzenia z osobową toyotą kierowaną przez 49-latkę.