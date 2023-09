Walkower w Krakowie! KH Energa Toruń z pierwszymi punktami w sezonie

Gospodarze zaproponowali rozegranie meczu w sobotę, na co torunianie, rzecz jasna, nie wyrazili zgody. Gospodarze próbowali wymienić uszkodzony fragment, ale zamiennik nie spełniał regulaminowych wymagań. Ostatecznie w sobotę komisarz Tauron Hokej Ligi Marta Zawadzka przyznała KH Enerdze trzy punkty walkowerem (wynik do tabeli 0:5), a Cracovia dodatkowo została ukarana finansowo.

W piątek o godz. 18.30 KH Energa miała zacząć nowy ligowy sezon. Nic z tego. Torunianie pojechali do Krakowa, ale w czasie rozgrzewki została uszkodzona banda pleksi na lodowisku Cracovii. Początkowo mecz miał zostać przesunięty o kilkadziesiąt minut, ale nie udało się usunąć szkody i ze względu na bezpieczeństwo hokeistów mecz ostatecznie odwołano.

W niedzielę pierwszy mecz na Tor-Torze i od razu pojedynek z jednym z kandydatów do mistrzostwa, JKH GKS Jastrzębie (16.30). Nasi rywale w inauguracyjnej kolejce pokonali 3:1 Marmę Ciarko STS Sanok.

W sezonie letnim w drużynie po raz kolejny dokonały się poważne zmiany. Nowy trener Juha Nurminen musiał znaleźć zastępstwo dla kilku zagranicznych gwiazd z poprzedniego sezonu. W sumie do zespołu dołączyło dziewięciu nowych hokeistów, w tym gronie m.in. ciekawi Łotysze Deniss Fjodorovs i Daniła Larionovs czy pierwszy w historii klubu Serb Mirko Djumica, który nieźle prezentował się w sparingach. Cel? Sprawianie niespodzianek i powrót do play off po nieudanym poprzednim sezonie.