Weekendowy Dzień Dziecka w Toruniu. Art Piknik na Błoniach Nadwiślańskich [ZDJĘCIA]

Impreza została zorganizowana przez "Art Piknik" z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie zaczęło się dzisiaj (4 czerwca) o godzinie 10:00. Planowo ma potrwać do 14:00.

Błonia Nadwiślańskie w Toruniu

Miejscem pikniku z okazji Dnia Dziecka są Błonia Nadwiślańskie. Jest to miejsce idealnie przystosowane do tego, aby rodziny z dziećmi mogły spędzać czas w uroczej, zielonej przestrzeni. Jednak nie tylko to przyciągnęło mieszkańców.