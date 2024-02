Wernisaż najnowszej wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej. Zobaczcie, jak było!

Ekspresyjny wernisaż w CSW

Wystawa pt. Nowa Ekspresja w CSW została oficjalnie otwarta. Zaprezentowano na niej twórczość artystów z kręgu sztuki niezależnej lat 80 XX wieku. Wśród pokazywanych prac znajdują się dzieła klasyczne dla kierunku nowej ekspresji, które przyczyniły się do rozwoju poszczególnych twórców. Uczestnicy wystawy zobaczą m.in. obrazy, rysunki i instalacje, także te, które nie są tak znane, ponieważ zaprezentowano je po raz pierwszy od 40 lat. Artyści wyciągnęli je ze swoich archiwów właśnie po to, by zaprezentować je w Toruniu.