Wielka Gala Sylwestrowa w CKK Jordanki. Zobaczcie te zdjęcia

Zbliża się koniec roku 2023, a wraz z nim nadchodziła wyjątkowa okazja na niezapomniane przeżycie muzyczne – Wielka Gala Sylwestrowa w Centrum Kulturalnym Jordanki w Toruniu. Wśród artystów, którzy mieli zaszczyt wprowadzić zgromadzoną publiczność w Nowy 2024 Rok była Toruńska Orkiestra Symfoniczna i Artur Andrus.

Wieńczące stary rok sylwestrowe spotkania z ponadczasową muzyką stanowią jedną z najwspanialszych tradycji Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Tegoroczne wydarzenia STRAUSS | ANDRUS | TOS | Wielka Gala Sylwestrowa nawiązują do słynnego Koncertu Noworocznych Filharmoników Wiedeńskich odbywającego się w Nowy Rok w Złotej Sali Musikverein. Niezwykle kunsztowna, pełna oszałamiającego rozmachu uroczystość cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród milionów melomanów z całego świata. Podczas zaledwie kilku godzin przeniesiemy się do Wiednia, będącego domem europejskiej muzyki klasycznej, i znajdziemy się w gronie szczęśliwców, których bilety zostały wylosowane w słynnej loterii, otwierając przed nami drzwi prowadzące do znamienitej, muzycznej uczty. Wspominając minione 365 dni przy utworach najwybitniejszych kompozytorów Starego Kontynentu, podczas przerwy wzniesiemy toast lampką szampana, aby otworzyć się na tchnący świeżością rok 2024.