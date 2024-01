Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w Toruniu od 1994 roku. To będzie 30. finał w naszym mieście. Znamy program i atrakcje

Tegoroczny 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Toruniu rozpocznie się już w sobotę (27 stycznia) biegiem „Policz się cukrzycą”. Zapisało się na niego prawie 250 osób. O godz. 9 w lasku na Skarpie zawodnicy wystartują na dystansie 5 km. Pół godziny później mniej zaprawieni w bojach będą mieli do pokonania 550 m dla uczczenia 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

WOŚP 2024 w Toruniu. Serce orkiestry na starówce

W finałową niedzielę większość wydarzeń skupi się na starówce. To tu o godz. 11 rozpocznie działalność orkiestrowe miasteczko , w którym będzie można skorzystać z: symulatorów dachowania, symulatora drona, zobaczyć pokazy ratownictwa medycznego czy pierwszą pomoc zwierzętom. Na stanowisku fundacji DKMS będzie można zarejestrować się jako dawca szpiku. Centrum nauki „Młyn Wiedzy” zaprasza na edukacyjne stanowisko poświęcone Mikołajowi Kopernikowi. Przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym w godz. 10-16 działać będzie krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

O godz. 20 odbędzie się tradycyjne „światełko do nieba” , które jest podziękowaniem za wspólne granie z orkiestrą.

Samochody, wiosła i zjeżdżalnia

W godz. 14-18 w galerii Toruń Plaza odbędzie się akcja „Toruńscy sportowcy dla WOŚP”. Udział zapowiedziała futsalowa ekipa FC Toruń, koszykarze i koszykarki, siatkarze, żużlowcy, hokeiści i tenisiści toruńskich klubów sportowych. Dodatkowo, będzie można zjechać na zjeżdżalni i wesprzeć WOŚP. Za każdy zjazd na zjeżdżalni Toruń Plaza wrzuci do puszki WOŚP 2 złote. W ubiegłym roku pobito rekord, zjeżdżając ze zjeżdżalni ponad 2 tysiące razy. To 6 tys. zł na WOŚP..

Po krótkiej przerwie do finału przyłącza się MotoOrkiestra. W toruńskim Motoparku już od godz. 9 w niedzielę będzie można dobrze się zabawić.

- W styczniu 2023 roku podczas 31. Finału - 252 osoby przepłynęły na ergometrach dystans 126 km, co pozwoliło naszemu miastu piąty raz z rzędu zająć pierwsze miejsce w rywalizacji ogólnopolskiej – przypomina Artur Majerowski.

Wiosłowanie rozpocznie się w niedzielę w Galerii Copernicus o godz. 10 i potrwa do 18. W samo południe zaplanowano sztafetę VIP. Udział w niej zapowiedzieli: samorządowcy, olimpijczycy (Katarzyna Zillmann, Łukasz Pawłowski, Mirosław Ziętarski), siatkarze „Aniołów Toruń”, koszykarze „Arriva Polski Cukier” i „Energa Polski Cukier”, żużlowcy „Apatora Toruń” oraz hokeiści.

18 mln zł na start

Początki WOŚP w Toruniu były jednak zupełnie inne, dalekie od obecnego rozmachu. WOŚP po raz pierwszy zagrała w mieście 2 stycznia 1994 roku. Siedzibą ówczesnych sztabowców był pub „Jadwiga” przy Rynku Staromiejskim. I już wówczas padł pierwszy orkiestrowy rekord – trzy dekady temu zebrano 18 mln zł. Były to jednak pieniądze przed denominacją. Kiedy przełożymy tę kwotę na dzisiejsze realia, to wynik zbiórki w 1994 roku wyniósł 1,8 tys. zł. Dla porównania, codzienne wydanie „Nowości” kosztowało wtedy zawrotną sumę 2 tys. zł (czyli na dzisiejsze 20 groszy).

W 1996 roku Toruń dostał swoje pierwsze orkiestrowe złote serduszko. Jego cena wywoławcza to 300 zł. Hojny i do dziś nieustalony nabywca zapłacił za nie 4 tys. zł. Trzy lata później znów grano na rzecz noworodków. Na scenie ustawionej przed „Jadwigą” swoje żużlowe pamiątki licytował m.in. Mirosław Kowalik. Większość koncertów odbywała się w pubach oraz w Domu Harcerza.

9 stycznia 2000 roku toruńscy studenci wpadli na pomysł, by przebrać stojącego na cokole Mikołaja Kopernika w koszulkę i okulary w stylu Owsiaka. W ściskawie wzięło wtedy udział 270 osób, a za złote serduszko firmy Gamet i Lux zapłaciły wspólnie 51 tys. zł.

Justyna Steczkowska była gwiazdą toruńskiego finału w 2004 roku. Był on zresztą bardzo barwny, bo przez miasto przejechała kawalkada trabantów, a mieszkańcy Bydgoszczy przysłali do Torunia – w geście przyjaźni – tonę bananów. Na ulicach kwestowało 550 wolontariuszy, a firmy Lux i Rally Team Real za złoto-srebrny medal WOŚP zapłaciły 44 tys. zł. Tamten finał filmowany był z dźwigu straży pożarnej (nie było jeszcze dronów).

Każdy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to w Toruniu ważne wydarzenie. Pierwszy finał w mieście zorganizowano 2 stycznia 1994 roku Archiwum "Nowości"

W 2006 roku – w bardzo mroźną niedzielę - Orkiestra grała dla ofiar wypadków. Gwiazdą wieczoru był zespół Coma. Zebrano wtedy 150 tys. zł. Dwa lata później, dokładnie 13 stycznia, licytowano w Toruniu gigantyczne łabędzie jajo – pamiątkę po ataku ptasiej grypy. Pod młotek poszła też kolacja z prezydentem Michałem Zaleskim, dzień u boku marszałka Piotra Całbeckiego oraz motocykl żużlowca Karola Ząbika.