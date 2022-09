Wielka przeprowadzka Anny i Roberta Lewandowskich do nowego domu. Piłkarz i jego żona urządzają się w Barcelonie [prywatne zdjęcia]

Robert Lewandowski zmienił barwy klubowe i od niedawna gra w FC Barcelonie. Decyzja o przejściu do nowego zespołu wiązała się z koniecznością przeprowadzki. Piłkarz i jego najbliżsi musieli opuścić Niemcy i przenieśli się do słonecznej Hiszpanii. Zobacz na kolejnych stronach, jak Robert Lewandowski i jego rodzina żyją w Barcelonie ->>>Czytaj również:Dziewczyny i żużel. Oto najpiękniejsze podprowadzajace z polskich torów [dużo zdjęć]Wspaniały góralski dom Kamila Stocha. Mistrz mieszka we wspaniałym pałacu [dużo zdjęć]

Instagram