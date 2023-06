Wildstreet w Toruniu! Tak zagrali w Hard Rock Pubie Pamela! Zobaczcie fotorelację z koncertu

Występ w Hard Rock Pubie Pamela to było dla nas mega wyjątkowe przeżycie! Świetnie się bawiliśmy mogąc podzielić się tym co w nas siedzi i w co włożyliśmy tyle serducha. Tym bardziej, że jest to jeden z pierwszych naszych koncertów, a spotkanie z takim odbiorem pozytywnie nas doładowało do dalszego tworzenia. Na pewno to nie będzie jedyne takie doświadczenie i będzie takich eventów o wiele więcej, ale ten z pewnością zapadnie nam w pamięć jako jeden z najbardziej ekscytujących i pełnych świetnej energii. Do zobaczenia następnym razem!