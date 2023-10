Czy to ci sami sprawcy?

Na początku października z rozmowy, którą prowadzili przez telefon stacjonarny mieszkańcy toruńskiego Rubinkowa, dowiedzieli się, że ich córka spowodowała wypadek komunikacyjny i potrzebuje pilnie gotówki. Seniorzy byli przekonani, że rozmawiają ze swoim dzieckiem i jego adwokatem. Uwierzyli w opowiedzianą historię i postanowili pomóc, przekazując oszczędności osobie, która zgłosiła się po nie w umówionym miejscu przed blokiem. Mężczyzna oddał przestępcom 180 tysięcy złotych w gotówce. Kilka dni później do 72-letniej torunianki zadzwonił mężczyzna, podający się za policjanta, informując, że jej pieniądze na koncie bankowym są zagrożone z powodu ataku hakerów. Oszust tak poprowadził rozmowę, że seniorka przekazała mu dane pozwalające na dostęp do jej rachunku przez Internet. W ten sposób kobieta straciła przeszło 300 000 złotych. Czy tych dwóch oszustw dopuścili się ci sami sprawcy? Tego na razie nie wiadomo.

Wykrywalność nie jest duża

Przypominamy, że metoda działania oszustów w takich przypadkach za każdym razem jest bardzo podobna. Najczęściej wyszukują osobę, jej adres i numer telefonu w starej książce telefonicznej, po czym nawiązują kontakt. Niestety ciągle zdarza się, że niespodziewane telefony osób podających się za wnuków, policjantów, adwokatów, pracowników instytucji państwowych, siostrzeńców czy kuzynów kończą się utratą oszczędności życia.

Wykrywalność takich przestępstw nie jest niestety zbyt duża. Jak wynika z wynika z danych Komendy Głównej Policji dla „Rzeczpospolitej” w ubiegłym roku okradli blisko 4,4 tys. seniorów. Wpadli nieliczni, czyli sprawcy tylko co piątego takiego przestępstwa.Ofiarami oszustów są najczęściej osoby w wieku od 70 do 90 lat.

Dlatego również toruńska policja sukcesywnie się z nimi spotyka i ostrzega między innymi przed tego typu oszustwami. Tylko w październiku zorganizowano dwie takie pogadanki, w których uczestniczyli seniorzy z Torunia i okolic. Zawsze przy tego typu okazjach funkcjonariusze powtarzają to samo: