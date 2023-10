Wojewoda i prezydent Torunia nagrodzili zasłużonych pracowników Urzędu Miasta

Medal za Długoletnią Służbę to odznaczenie państwowe o przedwojennym rodowodzie: zostało ustanowione w 1938 r., ale przywrócono je dopiero w 2007 r. Nadawane jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa polskiego. Medal dzieli się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Ich przyznanie powiązane jest ze stażem pracy osoby honorowanej. Nadane medale wskazują na dwa walory pracownicze: długość pracy oraz jej sumienność.

- To jest służba, to nie jest taka codzienna zwykła praca. Tutaj trzeba mieć świadomość tego jakie są cele, dla kogo i z kim należy te cele realizować oraz pamiętać o tym, że jesteśmy cząstką społeczeństwa, które zdecydowało, że to właśnie my będziemy wykonywali dla niego te zadania. Praca w pełni zaangażowana, świadoma, z poczuciem misji była podstawą do wystąpienia o medale. Życzę wszystkiego dobrego i gratuluję odznaczonym - powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.