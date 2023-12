Wojskowy z toruńskiej jednostki zdradza kulisy elitarnego szkolenia, które przeszedł w Wielkiej Brytanii

Trzymiesięczne szkolenie Javelin Platoon Commanders realizowane jest przez brytyjskie wojsko dwa razy w roku. Bierze w nim udział kilkunastu, ściśle wyselekcjonowanych żołnierzy z Wysp i krajów NATO. W tegorocznym szkoleniu wziął udział jeden z instruktorów Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu (imię, nazwisko oraz stopień wojskowego nie mogą być ujawnione).

Jak to jest być pierwszym Polakiem, który ukończył to szkolenie "Javelin Platoon Commanders"?

- Do końca do mnie nie dociera, że mi się to udało, ale czuję się normalnie. To była dla mnie kolejna misja do wykonania, jedna z wielu.