WOŚP 2024. Nowy rekord w Toruniu! Daliśmy na WOŚP ponad milion złotych!

Jak wielkie serca mają torunianie, przekonywaliśmy się co roku podczas orkiestrowych zbiórek. Jednak to, co zdarzyło się w niedzielę, 28 stycznia 2024 roku przeszło wszelkie oczekiwania. Cztery toruńskie sztaby WOŚP podały wstępnie swoje wyniki, a te dosłownie zwalają z nóg. I tak oto w sztabie głównym doliczono się w puszkach i skarbonkach 412422, 50 zł, a w e-skarbonce 75399 zł. W sztabie na Skarpie przy III LO było 324414,51 zł , a w sztabie w SP nr 1 na starówce - 231067, 30 zł. Debiutujący w tym roku sztab w "Młodym lesie" i jego wolontariusze zebrali w sumie 41100 zł.

Zsumowanie tych kwot daje niewyobrażalnie wysoki wyniki tegorocznej zbiórki w Toruniu. To dokładnie 1084 404,31 zł. Przebiliśmy milion złotych, co się nigdy wcześniej nie zdarzyło!