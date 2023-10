Wyborcze zaskoczenia w okręgu z Toruniem. Komu przybyło, a komu ubyło głosów?

Koalicja Obywatelska: wyborców przybyło, ale nie mandatów

Kto na tym przyroście wyborców w okręgu skorzystał? Najbardziej Koalicja Obywatelska. Na kandydatów z jej listy głosowało w 2019 roku 119 526 osób, a w tym - 158 719. Przybyło więc KO 39 193 wyborców. Najważniejszego efektu, czyli większej liczby posłów z okręgu temu ugrupowaniu to jednak nie przyniosło. W poprzedniej kadencji były w Sejmie z okręgu toruńskiego cztery osoby z KO i nowej jest ich tyle samo. Można założyć, że to efekt wyniku Trzeciej Drogi - w skali całej Polski i jeszcze lepszego w okręgu. Wprowadziła do Sejmu z tego terenu dwóch posłów, chociaż w przedwyborczych sondażach przewidywano jednego. Pięciu wieszczono za to w okręgu toruńskim KO, a skończyło się na wspomnianych czterech.

Więcej wyborców Konfederacji

Komu ubyło wyborców?

Poseł Myrcha awansował na liście i prawie podwoił wynik

Duży skok zanotował lider listy Trzeciej Drogi, Zbigniew Sosnowski - z 9839 do 27 070 głosów (w 2019 roku nie wszedł do Sejmu, mając miejsce nr 2 na liście PSL-u i kukizowców), także Joanna Borowiak z PiS (z 15 200 do 25 995 głosów), Anna Gembicka z PiS (z 15 305 do 25 993), Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy (z 26 092 do 35 193), Mariusz Kałużny z PiS (10 984 do 19 072), Iwona Hartwich z KO (10 865 do 17 889) i Tomasz Szymański z KO (z 11 845 do 17 825). Wyborców przybyło także Krystianowi Łuczakowi z KO. W jego przypadku dało to mandat posła. W 2019 roku nie wszedł do Sejmu z miejsca nr 5 na liście KO mając 10 366 głosów. Teraz się to udało z "czwórki", z 16 451 głosami.