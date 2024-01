Wybory, budowy, medale, awanse. Co czeka Toruń w 2024 roku?

Czego możemy się spodziewać w Toruniu w roku 2024? Emocje na pewno przyniosą wybory samorządowe, w tym te na prezydenta miasta. Oto zapowiedzi niektórych wydarzeń.

Rok 2024 będzie szczególny z powodu wyborów samorządowych. Odbędą się wiosną, po rekordowo długiej, bo pięcioipółletniej przerwie. Przypomnijmy, że kadencje w samorządzie zostały wydłużone z czterech do pięciu lat. Potem jeszcze o pół, by jesienią 2023 roku wybory samorządowe nie naszły się z parlamentarnymi. Także wiosną wybierać będziemy posłów do Parlamentu Europejskiego. Społeczność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wybierze z kolei rektora uczelni. Sporo będzie działo się w inwestycjach w mieście. Kilka dużych powinno się zakończyć, kolejne - rozpocząć. Na emocje w roku 2024 mogą liczyć kibice drużyn z Torunia. Czego i kiedy możemy się spodziewać w roku 2024 w Toruniu?

Wiosna - początek budowy szkoły na Jarze i nie tylko

Na rok 2024 planowany jest początek kilku dużych inwestycji w Toruniu. W lutym powinna się rozpocząć budowa szkoły podstawowej przy ulicy Grasera na Jarze. Jest na to szansa, bo przetarg na wykonawcę tej inwestycji został ogłoszony kilka tygodni temu. Budowa ma potrwać półtora roku, do lata 2025 roku. Na przełomie zimy i wiosny 2024 powinny się rozpocząć dwie duże inwestycje drogowe. To budowa odcinka alei 700-lecia, czyli fragmentu Trasy Staromostowej między ulicą Dekerta a Osiedlem Młodych oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Grudziądzkiej i Strobanda. Nie ma co ukrywać, że te inwestycyjne inauguracje mają odegrać swoją rolę w kampanii przed kwietniowymi wyborami samorządowymi.

Marzec - UMK będzie mieć nowego rektora

Na marzec planowane są wybory rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zgodnie z tradycją głosować będą elektorzy. Pewnie jest, że w roku 2024 na UMK rządy zacznie nowy rektor. Obecny, profesor Andrzej Sokala nie będzie kandydował na kolejną kadencję. Start w wyborach zapowiedzieli jeszcze w roku 2023 obecny prorektor UMK prof. Wojciech Wysota i były rektor UMK prof. Andrzej Tretyn. Obaj panowie przedstawili już społeczności uniwersytetu kandydatów na prorektorów. Obaj pretendenci do stanowiska rektora świetnie się znają. Prof. Wysota był prorektorem także w czasach rektorskich rządów na uczelni prof. Tretyna.

7 (lub 14 albo 21) kwietnia - wybory samorządowe po Wielkanocy

W którąś z kwietniowych niedziel odbędą się wybory samorządowe. W prognozach najczęściej wymieniana jest data 7 kwietnia. To niedziela tydzień po Wielkanocy. Decyzję o terminie wyborów podejmie prezydent RP.

W Toruniu, jak w poprzednich elekcjach samorządowych, wybierać będziemy prezydenta miasta, radnych Rady Miasta Torunia i radnych sejmiku województwa z okręgu obejmującego Toruń, powiaty toruński i chełmiński. W przypadku wyborów na prezydenta nie ma jeszcze konkretnych kandydatów. Start swojego przedstawiciela zapowiedzieli radni z klubu Aktywni dla Torunia, którzy w połowie 2023 roku opuścili klub KO/PO. Spodziewać się można pretendentów PO i PiS, chociaż pierwsza z tych partii ma ze wskazaniem swojego kandydata duży problem, oraz prezydenta Michała Zaleskiego. Prezydent podkreśla, że decyzji w sprawie startu w wyborach jeszcze nie podjął. Przypomnijmy, że ma już na koncie pięć kadencji na tym stanowisku. Wybory czterokrotnie wygrywał w pierwszej turze.

W wyborach do Rady Miasta start zapowiedzieli wspomniani radni z klubu Aktywni dla Torunia. Jest możliwe, że zarejestrują komitet o takiej właśnie nazwie. Spodziewać można się startu komitetu prezydenta Zaleskiego, także PO/KO, PiS, zapewne Nowej Lewicy. Pytanie czy i w jakiej formule do rady wystartuje Trzecia Droga, a zwłaszcza współtworząca to ugrupowanie Polska 20250.

W wyborach do sejmiku spodziewać można się startu marszałka Piotra Całbeckiego, oczywiście z listy PO/KO.

W kilka tygodni po wyborach nowo wybrane organu samorządowe zaczną działalność.

14 kwietnia - żużlowcy zainaugurują sezon w Gorzowie

Na tę niedzielę zaplanowano inaugurację sezonu 2024 żużlowej PGE Ekstraligi. Ekipa For Nature Solutions KS Apator Toruń w pierwszym meczu zmierzy się ze e-but Stalą w Gorzowie Wielkopolskim. Zapowiada się wyrównany, ciekawy mecz.

29 kwietnia - koniec przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego

To data zakończenia przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego, zapisana w aneksie do umowy na wykonanie tego zadania zawartej między miastem a firmą ONDE. Według pierwotnych planów rozpoczęta w połowie 2022 roku inwestycja miała zakończyć się jesienią 2023 roku. Powodem zmiany są odkrycia archeologiczne. Prezydent Zaleski i jego współpracownicy są zdeterminowani, by przebudowa zakończyła się 29 kwietnia. W tym czasie na Bulwarze Filadelfijskim powinny być dostępne w pełnym zakresie dwa pawilony, które przy dużych kontrowersjach wzniesiono do obsługi ruchu turystycznego.

Maj - czy siatkarskie Anioły z Torunia w końcu awansują?

Do trzech razy sztuka - tej maksymy trzymają się kibice siatkarskiej drużyny CUK Anioły Toruń. Liczą, że w końcu awansuje do I ligi, czyli na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej - Plus Ligi. Czy tak się stanie, będzie wiadomo w maju, gdy zakończy się drugoligowy sezon.

Czerwiec - kolejne wybory, tym razem do europarlamentu

W czerwcu po raz trzeci w ciągu dziewięciu miesięcy Polacy będą uczestniczyć w wyborach. Przed wakacjami czeka nas głosowanie na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W Toruniu będziemy wybierać europosła lub europosłów z okręgu obejmującego województwo kujawsko-pomorskie. Ich liczba zależy od frekwencji i liczby głosów na poszczególne listy.

Czerwiec - Elana ma szansę na II ligę

Kibice piłkarscy z Torunia liczą, że na koniec obecnego sezonu będą świętować awans do II ligi Elany. Obecnie drużyna ta zajmuje drugie miejsce w jednej z grup na trzecim poziomie rozgrywek. Polecamy: Dzieje się w Toruniu. Najlepsze zdjęcia fotoreporterów >>> TUTAJ <<<

30 czerwca - to ma być koniec budowy szkoły przy Strzałowej

Tuż przed wakacjami powinna się zakończyć budowa szkoły podstawowej przy ulicy Strzałowej lewobrzeżu. Ma to nastąpić o kilka miesięcy wcześniej niż początkowo planowano. Postęp prac na budowie prowadzonej przez firmę Strabag wskazuje, że jest to możliwe. Wiadomo, że palcówka przy Strzałowej będzie Szkołą Podstawową nr 12. Na początku września naukę w niej zaczną dzieci z osiedli powstałych w ostatnich latach na lewobrzeżu.

20/22 września - dla kogo medale żużlowej PGE Ekstraligi?

Na te dni zaplanowano decydujące mecze fazy play off żużlowej PGE Ekstraligi, o - odpowiednio - brązowy i złoty medal drużynowych mistrzostw Polski w sezonie 2024. Kibice z Torunia liczą, że drużyna For Nature Solutions KS Apator pojedzie w drugim z tych terminów. Tym samym poprawiłaby wynik z sezonu 2023, gdy zajęła w rozgrywkach trzecie miejsce, czyli zdobyła brązowy medal. Marzeniem żużlowców, działaczy i kibiców jest oczywiście złoto.

28 września - mistrz świata znów z Motoareny

W ostatnią sobotę września na Motoarenie żużlowcy będą walczyć w ostatnim turnieju z cyklu Grand Prix sezonu 2024. Po raz kolejny rywalizacja o tytuł indywidualnego mistrza świata zakończy się w Toruniu. Czy będzie triumf Polaka? Faworytem jeszcze przed rozpoczęciem cyklu jest oczywiście Bartosz Zmarzlik. Czy po raz trzeci z rzędu, a piąty w ogóle sięgnie po tytuł indywidualnego mistrza świata na torze w Toruniu?

Jesień - dwa toruńskie dworce wreszcie przestaną straszyć

Jesienią można spodziewać się zakończenia wielkich remontów dwóch dworców kolejowych - Toruń Miasto i Toruń Wschodni. Dzięki nim oczywiście znacznie poprawi się w obu miejscach komfort oczekiwania na pociąg. Zwłaszcza drugi z tych dworców po wielu latach w końcu przestanie straszyć swoim wyglądem.

Listopad - gwiazdy kina na Energa CAMERIMAGE

Przed ostatni miesiąc roku to od lat czas kolejnych odsłon festiwalu filmowego EnergaCAMERIMAGE. Co roku goszczą na nim gwiazdy światowego kina. Zapewne organizatorzy festiwalu, zgodnie z tradycją, tych, którzy przyjadą do Torunia będą sukcesywnie przedstawiać w miesiącach poprzedzających wydarzenie.

