Wybory do Sejmiku w Kujawsko-Pomorskiem. Jest pierwsza prognoza. Zaskoczeni?

Opozycja się wykruszyła

Według Paladego fotele w toruńskim sejmiku będą obsadzone w proporcjach dość podobnych do obecnych. Przypomnijmy – naszym województwem rządzi obecnie Koalicja Obywatelstwa oraz PSL. Pierwszy z klubów może liczyć na głosy 15 radnych, natomiast ludowcy wprowadzili do sejmiku 4 reprezentantów. A zatem koalicja dysponująca 19 głosami jest w dość komfortowej sytuacji, bo przeciwko sobie ma ośmiu reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości. Klub PiS kończy kadencję osłabiony brakiem 3 radnych , bo decyzję o odejściu podjęli związani z Porozumieniem Jarosława Gowina Adam Banaszak i Jacek Chmarzyński, który obecnie jest członkiem kluby Koalicji Obywatelskiej. Niedawno rezygnację złożyła również Małgorzata Taranowicz, która pozostaje radną niezrzeszoną.

Powtórka wyborcza?

Po nowych wyborach – według wyliczeń Marcina Palade – Prawo i Sprawiedliwość zajmie pierwsze miejsce pośród klubów, zyskując dodatkowo jednego radnego (w stosunku do pierwotnej liczby radnych PiS w 2018). Jednak klub Koalicji Obywatelskiej byłby tylko o jednego radnego mniejszy, a w sejmiku znajdzie się ponadto 7 radnych Trzeciej Drogi (zapewne większość tradycyjnie z PSL) . A więc koalicyjna ekipa, minimalnie tylko osłabiona, mogłaby liczyć na kolejne 4 lata rządów. Zakładając oczywiście, że nie dojdzie wcześniej do pęknięcia w obecnym układzie koalicji rządowej, choć taki scenariusz niekoniecznie musiałoby mieć przełożenie na samorządy.

Przestroga z 2018 roku

Do sondaży dotyczących wyborów samorządowych trzeba jednak podchodzić z dużą ostrożnością, zwłaszcza że nie znamy jeszcze nazwisk kandydatów, bo to one - w znacznie większym stopniu niż w przypadku wyborów parlamentarnych – wpłyną na rozkład głosów. Dodatkowo nie znamy metodologii, którą posłużył się Marcin Palade.