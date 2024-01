Wybraliśmy najlepszych sportowców, trenerów i drużyny 2023 roku. Mamy zdjęcia z Gali

Miniony rok dla sportowców z Torunia to mieszanina radości z sukcesów i goryczy po porażkach . Bo tak to właśnie w sporcie jest, że ciężka praca może dać wspaniałe efekty, ale też czasem ktoś lub coś stanie na drodze do zwycięstwa.

Drugą częścią sportowego podsumowania 2023 roku był plebiscyt, w którym głos oddaliśmy kibicom - naszym Czytelnikom. To plebiscyt poświęcony sportowcom wszystkich dyscyplin i - co najważniejsze - na wszystkich szczeblach rywalizacji. Wyróżnienia mogły więc trafić i do utytułowanych już sportowców i do tych, którzy ciężko pracując, rozwijają swoje pasje w różnych zakątkach całego województwa. Wyróżnienia przyznawaliśmy w kliku kategoriach i w dwóch etapach. W pierwszym, powiatowym, laureaci wybierani byli osobno w miastach i powiatach naszego regionu, a potem w finale wojewódzkim.

Najlepsi w finale wojewódzkim plebiscytu

Sportowiec roku - kobiety: 1. Karolina Rzepa (bowling, KSN Łuczniczka Bydgoszcz), 2. Agata Groszewska (kolarstwo, ALKS Stal Grudziądz), 3. Justyna Wamke (alpinistka, PZA, powiat tucholski)

Sportowiec roku - mężczyźni: 1. Szymon Gawron (piłka nożna, GLKS Dobrcz – Wudzyn), 2. Mateusz Wróbel (triathlon, Iron House, Włocławek), 3. Szymon Pawłowski (piłka nożna, Unia Wąbrzeźno)