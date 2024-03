Wybrana grupa emerytów będzie otrzymywać ponad 6000 złotych. Projekt ustawy jest w trakcie przygotowywania

Wysokość świadczenia honorowego

Projekt ustawy zakłada przyznanie świadczenia honorowego osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które ukończyły 100 lat życia. Aktualnie wysokość emerytury honorowej wynosi 6246,13 złotych brutto miesięcznie i ma być wypłacana do końca życia.

Regulacje prawne

W obecnych realiach konstytucyjnych ustalenie zasad i trybu przyznawania świadczenia honorowego ma być uregulowane w ustawie, a nie w akcie prawa wewnętrznego. Projekt ma na celu dostosowanie procedur do współczesnych wymogów i realiów ustrojowych.

Kto ma prawo do świadczenia?

Według projektu, prawo do świadczenia honorowego będzie przysługiwać osobom, które ukończyły 100 lat życia i mają prawo do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym. Uprawnienie do tego świadczenia będzie przyznawane z urzędu.