Wypadek na skrzyżowaniu ul. Legionów z Trasą Prezydenta Raczkiewicza w Toruniu. Motocyklista trafił do szpitala

Służby odebrały zgłoszenie przed godz. 11.00 w środę, 3 maja 2023. Dotyczyło wypadku z udziałem motocykla i samochodu osobowego w Toruniu.

- Do zdarzenia doszło o godz. 10.47 na skrzyżowaniu ul. Legionów z Trasą Prezydenta Władysława Raczkiewicza - mówi mł. bryg. Aleksandra Starowicz, rzecznik Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. - Motocyklista to mężczyzna w wieku około 50 lat. Z urazem nadgarstka trafił do szpitala. Osobowym bwm kierowała kobieta. Podróżowała z trójką dzieci.