Wypadek na Średnicówce w Toruniu. Auto osobowe zderzyło się z dostawczakiem

Zderzenie osobówki z dostawczakiem na Średnicówce w Toruniu

W czwartek, 15 lutego ok. godz. 8.00 doszło do zderzenia auta osobowego z samochodem dostawczym na wjeździe na Trasę Średnicową od strony ul. Skłodowskiej-Curie. Jak informuje oficer dyżurny KW PSP w Toruniu, interweniowały służby. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. W wyniku wypadku występowały utrudnienia w ruchu.

Trasa jest już przejezdna.

